شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى».. وبدء العمل من الجمعة الأخيرة فى إبريل.. «الجامعة العربية» تدعو إلى تكاتف كل مكونات الطيف السياسى السودانى للخروج من الأزمة.. أسئلة امتحانات الثانوية 2023 متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة

الرئيس السيسى يصدق على «تقرير نظام التوقيت الصيفى».. وبدء العمل من الجمعة الأخيرة فى إبريل

«الجامعة العربية» تدعو إلى تكاتف كل مكونات الطيف السياسى السودانى للخروج من الأزمة.. وزارة الخارجية السودانية: الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية جميع مقار ومنسوبى البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى الخرطوم



أسئلة امتحانات الثانوية 2023 متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة أسئلة امتحانات الثانوية 2023 متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة

«الصحة» تعلن تفاصيل خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد.. انتشار 3339 سيارة إسعاف و12 لانش إسعاف نهرى و12 اسكوتر كهربائيا ضمن خطة التأمين



«الخليج 365» داخل المتحف المصرى الكبير.. معاون وزير السياحة والآثار: البهو العظيم «شبه مغطى» للتهوية والإنارة الطبيعية.. القطع المعروضة من التماثيل الجرانيتية الضخمة.. وتوجد مسارات لاستيعاب الأمطار وإعادة استخدامها فى الرى «الخليج 365» داخل المتحف المصرى الكبير.. معاون وزير السياحة والآثار: البهو العظيم «شبه مغطى» للتهوية والإنارة الطبيعية.. القطع المعروضة من التماثيل الجرانيتية الضخمة.. وتوجد مسارات لاستيعاب الأمطار وإعادة استخدامها فى الرى

شم النسيم كامل العدد فى «القناطر الخيرية» و«الحديقة الدولية».. برامج ترفيهية لاستقبال الزوار وتشغيل الأغانى وتقديم فقرات ألعاب للأطفال



عمرو يوسف: الكتيبة 101 عمل درامى ممتع ومشوق بإيقاع منضبط عمرو يوسف: الكتيبة 101 عمل درامى ممتع ومشوق بإيقاع منضبط

شم النسيم كامل العدد فى «القناطر الخيرية» و«الحديقة الدولية».. برامج ترفيهية لاستقبال الزوار وتشغيل الأغانى وتقديم فقرات ألعاب للأطفال.. مشاهد التصوير فى الصحراء هى الأصعب ولم أفكر فى استخدام دوبلير



