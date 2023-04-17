شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: زيارتان للنزلاء بمناسبة عيدي الفطر المبارك والقيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وذكرى عيد وتحرير سيناء، منح النزلاء زيارتين استثنائيتين بمراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1444هـ وذكرى عيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل لعام 2023م وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

وتقرر منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين خلال الفترة من يوم السبت المقبل على أن تُستكمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023، ولا تحتسبا الزيارتين الاستثنائيتين المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.