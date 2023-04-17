أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا، اليوم، مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريًا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية. وزير التعليم يطمئن على أوضاع البعثة التعليمية والطلاب المصريين فى السودان

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة اليوم الإثنين خلال احتفالات شم النسيم لطرح السلع الغذائية ومنتجات الأسماك والرنجة واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%. أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة. البحوث الفلكية: هلال شوال يولد الخميس ويبقى فى الأفق فترات ولا داعى للبلبلة طرحت منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات الرنجة بفروع الشركات التابعة بسعر الكيلو بـ 90 جنيها . تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال الخميس المقبل.. وتحدد أول أيام عيد الفطر أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، ستكون متزنة وغير معقدة أو تحمل ألغازا، كما أن الإجابة لن تكون محيرة وستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى مستويات الطلبة المختلفين. تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا ملحوظا للمرة الثانية، وسجلت جميع أعيرة الذهب قفزات كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية وذلك مع الطلب المرتفع على الذهب، كما سجلت جميع اوزان السبائك ارتفاع كبير أيضا على إثر تحرك سعر جرام الذهب عيار 21 إلي مستوي 2350 جنيها. أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2350 جنيها. عيار 18 يسجل 2014 جنيها. عيار 24 يسجل 2686 جنيها. الجنيه الذهب 18800 جنيها. اونصة الذهب 2011 دولارا. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17 أبريل 2023 فى مصر التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة متزنة ومتدرجة من حيث الصعوبة طرح رنجة فاخرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 90 جنيها للكيلو

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الانخداع بالارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا (الإثنين والثلاثاء)، حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

الرئيس السيسى يصدق على تقرير نظام التوقيت الصيفى.. وبدء العمل الجمعة الأخيرة من أبريلفتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال شم النسيم لطرح الأسماك بتخفيضات 25%الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة ويفضل عدم ارتداء الملابس الصيفيةالخارجية السودانية: ما يحدث فى البلاد شأن داخلى ينبغى تركه للسودانيين

أكدت وزارة الخارجية السودانية، الاثنين، على أن ما يحدث في البلاد شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع قد بدأت بالهجوم على مقر سكن رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان ببيت الضيافة.