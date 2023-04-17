شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد أهمية التعامل مع النزاع فى السودان باعتباره شأنا داخليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين، اليوم الإثنين، مع محمود علي يوسف وزير خارجية جمهورية جيبوتي، ودينج داو القائم بأعمال وزير خارجية جنوب السودان، بشأن تطورات الأزمة الراهنة في السودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هذين الاتصالين في إطار عضوية البلدين في الوفد الرئاسي المقرر إيفاده للسودان من قبل منظمة "إيجاد" للوساطة، بالإضافة إلى إعلان الرئيسين المصري والجنوب سوداني أمس عن إستعداد البلدين للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن الوزير سامح شكري أكد على أهمية التعامل مع النزاع الجاري باعتباره شأناً داخلياً مع النأي عن التدخل فيه بصورة تفاقم من حدة النزاع، وهو ما أمن عليه المسئولان الجيبوتي والجنوب سوداني.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدد خلال الاتصالين أيضاً على ضرورة تكامل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها، وضرورة التركيز على التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، مبرزاً الجهود التي تضطلع بها الجامعة العربية في هذا الشأن ومنذ عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة أمس الأحد .