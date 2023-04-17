شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يشهد توقيع بروتوكول تجديد مذكرة التفاهم بين جامعتى بنها ووهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المفوض لو تشون شنغ المستشار التعليمي والعلمي لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة ووهان بالصين؛ بهدف استئناف إجراءات تفعيل أربع اتفاقيات تتعلق بإنشاء درجات علمية مزودجة بين الجامعتين، وذلك عبر تقنية عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصًة في المجالات التعليمية، والبحثية، والتدريبية، وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والصينية.

وثمن الدكتور أيمن عاشور تجديد مذكرة التفاهم التي تأتي استكمالاً للتعاون المُشترك بين جامعة بنها وجامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع في التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المُتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها في توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مُستوى دوليًا متميزًا من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا.

كما أضاف الدكتور أيمن عاشور أن هذا النوع من التعاون يتطلب تعزيز الشراكة العلمية والبحثية، موضحًا أنه سيُسهم بشكل فعال في دعم التعاون بين الطرفين باعتباره فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس، وتوفير تعليم بجودة عالية للطلاب، مما يُسهم في خلق بيئة تعليمية مُتميزة.

وقع بروتوكول تجديد مذكرة التفاهم عن جامعة بنها الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، ومن الجانب الصيني البروفيسير يانج جونكاى رئيس جامعة ووهان للتكنولوجيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال سوسة أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي في إطار رؤية وإستراتيجية جامعة بنها؛ للانفتاح على الجامعات المرموقة عالميًا، وتكوين الشراكات معها؛ بهدف دعم بناء قدرات الطلاب، والباحثين، وهيئة التدريس بجامعة بنها بما يخدم جودة المُخرجات الأكاديمية والبحثية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الدرجات العلمية المزدوجة بين بنها ووهان يأتي تمهيدًا لبدء الدراسة بها في الفرع الدولي لجامعة بنها الحكومية بالعبور.

وأضاف رئيس جامعة بنها أن هذه الاتفاقيات تفتح مجالات التعاون العلمي المُشترك، وتعزز العلاقات بين الطرفين، فضلًا عن تبادل الخبرات، وتحسين الفرص التعليمية في كافة المجالات، كما تتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس.

كما أشار د. جمال سوسة إلى أن العلاقة بين جامعة بنها وجامعة ووهان للتكنولوجيا تعود إلى عام 2017، حينما تم توقيع أول مذكرة تفاهم ببن الجانبين، مضيفًا أن تجديد مذكرة التفاهم يأتي بهدف استئناف إجراءات تفعيل أربع اتفاقيات تتعلق بإنشاء درجات علمية مزودجة بين الجامعتين، وهو ما من شأنه إتاحة فرص علمية وبحثية مُتميزة لأبناء جامعة بنها.

ومن جانبه، أعرب الوزير المفوض لو تشون شنغ عن سعادته بتجديد مذكرة التفاهم بين جامعة بنها وجامعة ووهان للتكنولوجيا، مؤكدًا أنه في ظل القيادة الإستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعدت الصين ومصر بعضهما البعض في التغلب على الصعوبات، وحققت علاقاتهما قفزات كبيرة، مشيرًا إلى اجتماع الرئيسين خلال القمة الأولى للصين والدول العربية في ديسمبر الماضي، والتي حققت زخمًا جديدًا؛ لترسيخ الثقة السياسية المُتبادلة بين البلدين.

وأكد لو تشون شنغ استعداد الصين لتعميق تعاونها مع مصر لحماية المصالح المُشتركة للدول النامية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، لافتًا إلى تواصل تعميق التعاون بين الصين ومصر في مجال التعليم العالي، ومشيرًا إلى أن أساس التعاون في تعليم اللغة بين البلدين متين، كما أن التبادلات بين الطلاب والعلماء وثيقة للغاية.

وأضاف لو تشون شنغ أن معاهد كونفيشيوس تعد رموزًا مهمة للتعاون بين مصر والصين في الوقت الحاضر، كما يدرس ما يقرب من ألفي طالب مصري في الجامعات الصينية؛ للحصول على درجات علمية مختلفة، ومن جانب آخر يدرس ما يقرب من ألف طالب صيني اللغة العربية وتخصصات أخرى في مصر، كما تقدم الحكومة الصينية عددًا من المنح الدراسية للطلاب المصريين كل عام.

كما ثمن البروفيسير/ يانج جونكاى توقيع بروتوكول تجديد مذكرة التفاهم؛ لإنشاء درجات علمية مزدوجة لدرجة البكالوريوس الأولى من جامعة بنها والثانية من جامعة ووهان للتكنولوجيا، فضلًا عن تقديم الجانب الصيني منح مُمولة بالكامل من الحكومة الصينية؛ لاستكمال الخريجين دراساتهم العليا، مشيرًا إلى حرص الجامعة على استمرار وتعزيز الثقة والتعاون المُتبادلين، من خلال الزيارات المُتبادلة، والتي أدت إلى سلسلة من مشاريع التعاون التعليمي.

وأضاف رئيس جامعة ووهان للتكنولوجيا أن التعاون بين الجامعتين سيعزز التبادل في النواحي التعليمية الثنائية، كما يعزز جودة التعليم، والتأثير الدولي للجامعتين في مصر والمنطقة في المستقبل، فضلًا عن الترويج المُشترك لتدويل التعليم، ودعم تطوير التعليم في الصين ومصر، مرحبًا بمواصلة التعاون على مستوى عالٍ من التبادل التعليمي، وتدريب الطلاب، والتعاون في البحث العلمي، وغيرها من المجالات.

من جانبه أكد د. تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة بنها حرصت على تجديد مذكرة التفاهم مع جامعة ووهان؛ بهدف استئناف إجراءات تفعيل أربع اتفاقيات جديدة؛ لإنشاء درجات بكالوريوس مزدوجة في تخصصات الهندسة المدنية، وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد والتجارة الدولية، وإدارة الأعمال، موضحًا أن الطالب بعد انتهائه من مدة الدراسة في بنها ووهان سوف يحصل على شهادتين لدرجة البكالوريوس الأولى من جامعة بنها والثانية من جامعة ووهان للتكنولوجيا كما يكون لخريجي البرنامج الدولي الأولوية في الحصول على منح مُمولة بالكامل من الحكومة الصينية؛ لاستكمال دراساتهم على مستوى الدراسات العليا.

كما أشار د.حازم عليوة إلى أن جامعة ووهان للتكنولوجيا تُعد إحدى الجامعات الصينية المُتميزة Double first calss University، وعدد طلابها يتعدى ٥٥ ألف طالب، وبها ٢٤ كلية، كما تحتل الجامعة المرتبة ٣٤ على مستوى الصين من بين ٧٠٠ جامعة صينية، وتظهر في كل التصنيفات الدولية المشهورة مثل QS، وTHE، وشنغهاي، وتصنيف Us News.

كما تتميز الجامعة بترتيب مُتقدم جدًا عالميًا في عدد من التخصصات العلمية، حيث حصلت على المركز الثاني عالميًا في مجال الكيمياء، والمركز الرابع عالميًا في مجال الفيزياء الكيميائية، والمركز 11 عالميًا في مجالي النانو والطاقة، كما حصلت على المركز ٣٤ عالميًا في مجال الهندسة المدنية.

حضر مراسم التوقيع من جامعة بنها عبر الفيديو كونفرانس كل من د. تامر سمير نائب التعليم والطلاب، والعمداء المعنيين (د. سيد على عميد هندسة بنها، ود. سامي غنيمى عميد كلية الأعمال، ود. كرم جودة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، ود. حازم عليوة منسق الاتفاقية والقائم بعمل المدير الأكاديمي لجامعة بنها بالعبور.