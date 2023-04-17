شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحث المزارعين على توريد القمح للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع استصلاح الأراضي يرافقه المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية زراعات القمح بمناطق استصلاح الأراضي في النوبارية والإسكندرية ومطروح، ومتابعة حالة المحاصيل المزروعة بالمنطقة.

وتم خلال الجولة زيارة مراقبة الحمام وبنجر السكر، حيث تبلغ مساحة القمح المزروعة بالمراقبتين ما يقرب من 41500 فدان، والقمح بحالة جيدة ولم يتم تسجيل أي إصابات حشرية أو فطرية في المنطقة، نظرا لاتباع السياسة الصنفية المحددة من قبل الوزارة سلفا باستخدام التقاوي المفحوصة والمعتمدة المناسبة للظروف البيئية بالمنطقة، مثل أصناف سخا 95 وسدس 14 ومصر 3 وجيزة 171، وهذه الأصناف ذات إنتاجية عالية ومبشرة بمحصول وافر، كما توجد مساحات كبيرة تم زراعتها بطريقة المصاطب لما لها من ميزة بتوفير كميات كبيرة من المياه والتقاوى، وزيادة الإنتاج وتحملها للظروف الجوية ومقاومته الرقاد هذا.

كما تم المرور على زراعات الخرشوف والتي تبلغ مساحتها بالمنطقة نحو 5000 فدان، وهي بحالة جيدة، وهذا المحصول ذو ميزة تنافسية تصديرية، كما تم حث المزارعين على توريد كامل محصول القمح لهذا العام خصوصا بعد زيادة السعر إلى 1500 جنيه للإردب، الأمر الذي لاقى ارتياحا لدى المزارعين.

كما تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي قد تواجه عمليه التوريد للوصول الى أعلى نسبة ممكنة من توريد محصول القمح المحلي لهذا العام.

وشملت الجولة أيضا المرور على الري المطور بالمنطقة والذى يوفر كميات كبيرة من المياه يتم استخدامها فى استصلاح مساحات جديدة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من تطبيق نظم الرى المطور.

من ناحيته، أشاد مدير مديرية الزراعه بالنوبارية بالزيادة التى شهدتها الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية لهذا العام، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا ودوار الشمس والعمل على زيادة التعاقد بهذه المحاصيل، والتى وصلت حتى الآن بالنسبة للذرة إلى نحو 13 ألف فدان بالمنطقة، مقارنة بـ3 آلاف فدان للعام الماضى، مطالبا بالمزيد من التوعية والترويج لهذه الزراعات بطريقة التعاقد مع مركز الزراعة التعاقدية للاستفادة من حد الأمان الذى يضمن حدا أدنى يعطى للمزارع الثقة فى تسويق محصوله، ومن ثم تضييق الفجوة بين الكميات المنتجة والكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي بداية موسم حصاد محصول القمح بشرق قناة السويس منطقة سهل الطينة ومنطقة جنوب القنطرة شرق حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة حوالى 11 ألف فدان وسط فرحة عارمة للمزارعين بزيادة الإنتاجية، وتم اتخاذ كل التدابير لاستلام محصول القمح بالصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالقنطرة.