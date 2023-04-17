شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يطالب وزير الدفاع بتحريك أسطول روسيا فى اتجاهات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، حول إمكانية استخدام الأسطول الروسي في اتجاهات مختلفة مرتبطة بالوضع المتوتر حول البلاد.

ووفقا لموقع "العربية نت"، قال بيسكوف: "محيط (روسيا) متوتر للغاية في العديد من الاتجاهات، حولنا حالات صراع ونزاعات إقليمية، كلنا نعرف جيداً جغرافية هذه الصراعات الإقليمية، وهذا بالضبط ما كان يدور الحديث حوله".

وكان بوتين، قد أشار في اجتماع مع شويجو، إلى استخدام قوات الأسطول في وحدات ومكونات خاصة به، وإلى إمكانية استخدامها في الصراعات "في أي اتجاه" طالباً من

وأشاد الرئيس بوتين بالمرحلة الأولى من التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادي وشكر الجيش على تنظيم هذا العمل.

وقال بوتين لوزير الدفاع الروسي شويجو : "جرت المرحلة الأولى من التفتيش المفاجئ على مستوى رفيع للغاية، أود أن أعبر عن امتناني لكل من نظم هذا العمل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أولويات الجيش قائلا: "من الواضح لنا أن لدينا اليوم أولويات للقوات المسلحة، وهي الصراع الأوكراني وكل ما يتعلق بحماية شعبنا في دونباس والمناطق الجديدة".

وتابع: "لكن مهام تطوير الأسطول، بما في ذلك أسطول المحيط الهادي، لم يتم إلغاؤها، لذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل بالطبع، والاهتمام أيضا بتطوير وإعداد أنشطة مماثلة للأساطيل الأخرى".

وفي 14 أبريل، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو حالة التأهب في أسطول المحيط الهادي بشكل كامل، كجزء من عملية تفتيش مفاجئة، ووضعه في أعلى درجات الاستعداد القتالي، حيث يجب على البحارة خلال إجراء التدريبات محاكاة منع عدو افتراضي من دخول الجزء الجنوبي لبحر أوخوتسك، وصد عملية إنزال في ساخالين والجزء الجنوبي من جزر الكوريل، مبينا أن الهدف الرئيسي من هذا التفتيش هو رفع قدرة القوات المسلحة في مهام صد عدوان محتمل من جانب المحيط والبحر.

وأعلن شويغو أن 167 سفينة، بما في ذلك 12 غواصة، شاركت في التفتيش المفاجئ لأسطول المحيط الهادي.