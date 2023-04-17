شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن على أوضاع البعثة التعليمية والطلاب المصريين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتصالا هاتفيا، اليوم، مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية بدولة السودان الشقيق للاطمئنان على أوضاع أفراد البعثة البالغ عددهم 151 مدرسا وإداريًا، كما اطمأن على أوضاع الطلاب المصريين في ظل الظروف الراهنة بالأراضي السودانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال الاتصال، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بأوضاع البعثة في السودان واتخاذ الاجراءات المناسبة سواء حيال استمرار بقائهم هناك أو عودتهم.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التواصل المستمر لأفراد البعثة التعليمية المصرية والطلاب المصريين في السودان مع السفارة المصرية في الخرطوم.

جدير بالذكر، أن البعثة التعليمية المصرية في السودان تقدم خدماتها التعليمية بشكل أساسي لعدد 1060 طالبا سودانيا، بالإضافة إلى 35 طالبا مصريا بينهم 21 طالبا بمرحلة الثانوية العامة و14 طالب بمختلف مراحل صفوف النقل.

كما يبلغ اجمالي عدد المدارس المصرية بدولة السودان الشقيق 9 مدارس موزعة ما بين مدارس للتعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي وهم مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بحلفا الجديدة، المدرسة الأهلية الثانوية بعطبرة، مدرسة التكامل الثانوية بحلفا الجديدة، مدرسة سنكات الثانوية الصناعية، مدرسة أم ضوبان الثانوية الزراعية، مدرسة الجيلي الصناعية وتعليم اساس بالجيلي، مدرسة ناصر العربية الثانوية وتعليم اساس بجبل الاولياء، مدرسة الشجرة العربية الثانوية وتعليم أساس بالخرطوم، مدرسة الهرسة العربية الثانوية وتعليم اساس في مدينة ود مدني.