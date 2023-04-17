شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: تكليف كل أطباء دفعة 2021.. ولا صحة لدمج دفعتين والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت أنه بعد مناقشات وطرح تساؤلات خريجي 2021 بخصوص التكليف، فإنه تم التأكيد على وجود تكليف لكل أطباء دفعة 2021 طبقا لقرار مجلس الوزراء، وأنه لا صحة لما يقال عن دمج تكليف دفعة 21 و22، وأكد الأمين العام أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة واللجنة العليا للتكليف للتنسيق بشأن إجراءات التكليف والإعلان عنه وقت الانتهاء من الإجراءات التي تسير بصورة طبيعية حتى الآن.
كما تم مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة واعتمادها، ومناقشة تعديلات لائحة أداب وتقاليد المهنة الداخلية التي يضعها مجلس النقابة واعتمادها -بعد حذف المادة الخامسة، بالإضافة إلى اعتماد مقترح بخصوص زيادة الدعم السنوي للنقابات الفرعية إلى 40 ألف جنيهاً، ومقترح بعمل وثيقة تأمين المسؤولية المهنية (الأخطاء المهنية)، ومقترح بخصوص رسوم القيد للدفعات الجديدة واعتماده.