شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المواطن المصرى بالخارج: "رسالة الإمام" من أهم الأعمال الدرامية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الدراما المصرية التي قامت على إنتاجها المتحدة للخدمات الإعلامية تنوعت بشكل كبير لتشمل تقريبا كل الأنواع الدرامية: من اجتماعية ووطنية وتوعوية وكذلك دينية.

وأضاف بهجت العبيدي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسلسل الإمام الذي يعرض سيرة الإمام الشافعي الذي هو أحد أهم الأئمة في تاريخ الإسلام وصاحب أحد أهم مذاهب أهل السنة والجماعة وهو المذهب الشافعي والذي عاش أغلب حياته في بغداد وانتقل في نهايتها إلى القاهرة لينتج في مصر فقها جديدا مغايرا لما أنتجه في العراق، يظل أحد أهم الأعمال التي تتناول بشكل فني رائع سير أعلام الأمة العربية والإسلامية.

ويتابع العبيدي، أن الشركة المتحدة قد وفرت للعمل التاريخي والديني الهام كل الإمكانات الفنية والمادية واللوجستية ليظهر بهذا الشكل الرائع.

ورد العبيدي على بعض النقاد والعامة من المشاهدين الذين توقفوا عند بعض الأشعار وبعض المقولات وبعض الأحداث باعتبارها لم تصدر عن الإمام الشافعي، مؤكدا أن هؤلاء لا يفرقون بين التراجم التي تقدم السيرة دون تدخل ومن ثم دون تشويق، وبين العمل الفني الذي أخص ما يميزه الخيال الذي يسمح للمؤلف والمخرج وعناصر العمل الفنية بالإضافة والحذف بما يفيد العمل من الناحية الفنية، حيث إن الخيال الهادف أحد أهم ملكات الفنان التي من خلالها يصبغ على العمل الجمال والروعة ويخطف لب المشاهد ويستنفر كل حواسه وملكاته ليتابع بشغف كبير أحداث العمل الفني، وهذا لا يتعارض مع الحفاظ على صلب السيرة الذاتية المعالجة فنيا.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة، و1000 حمد الله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.