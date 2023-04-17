شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: إعادة فتح الاشتراك فى مشروع العلاج حتى 31 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إعادة فتح اشتراك الرعاية الصحية بداية حتى 31 مايو 2023، بغرامة 15%، وطالب المجلس المهندسين الراغبين فى تجديد اشتراك الرعاية الصحية التجديد من خلال النقابة العامة، أو النقابات الفرعية أو من خلال منافذ فورى المنتشرة أو من خلال تطبيق المحمول الخاص بالنقابة.

ويأتى ذلك بعد قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بتعديل مقترح لائحة الرعاية الاجتماعية وذلك بزيادة الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية المقدمة للمهندس وأسرته إلى مبلغ 15 الف جنية على أن يتم عرضها على اقرب جمعية عمومية لاعتمادها، وزيادة نسبة مساهمة النقابة فى مشروع الرعاية الصحية إلى 80% لجميع الخدمات العلاجية (أشعة – تحاليل – مستشفيات – عناية مركزة – امراض مستعصية) بدءاً من 1/4/2023.

كان قد افتتح المهندس إيهاب خضر- وكيل النقابة العامة للمهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية يوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2023، مؤكدًا حرص النقابة لتقديم الخدمة لأعضائها بصورة تنظيمية جيدة تليق بهم وأسرهم، وتم إغلاق باب الاشتراك فى 31 مارس 2023.

وشدد خضر، على العاملين بالمشروع بسرعة الانتهاء من إجراءات التجديد والاشتراك، وتوفير كل سبل الراحة للمهندسين كبار السن وإعطاء الأولوية لهم وتخصيص أفراد لمساعدتهم في إجراءات التجديد وتحديث البيانات.