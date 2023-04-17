شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الشروق: دراما المتحدة تناولت معالجة قضايا المرأة وعكست دور القوى الناعمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة سهير صالح فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مسلسل تحت الوصاية تناول مشكلة الولاية للأطفال، وهى قضية فى غاية الأهمية والمفترض أن يحدث تحرك لتعديل القوانين الحالية كى تتواءم مع المعطيات فى المجتمع حاليا مثلما حدف فى تقنين موضوع الرؤية، مشيرة إلى أن دراما رمضان عكست دور القوى الناعمة للدراما فى مناقشة قضايا المجتمع وتمثل ناقوس خطر يلفت انتباه المسؤولين وقادة الرأي بوجود مشكلة يعانى منها الجمهور دون وجود قوانين تنظمها.
وأضافت عميد أكاديمية الإعلام بالشروق، أن الشركة المتحدة قدمت عمل درامى متكامل بمسلسلات الـ15 حلقة التى تتميز بالأحداث المتعاقبة والمتلاحقة وتعتمد بشكل كبير على التشويق وتجنب المشاهد من الحشو والتطويل والبعد عن المضمون والمد فى حلقات المسلسل لتغطى شهر رمضان بالكامل.