شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك المواطنين احتفالات شم النسيم بالحديقة الدولية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بشم النسيم بالحديقة الدولية وقام بتوزيع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لشم النسيم رافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين المحتفلين بشم النسيم وتوزيع شنط لجمع المخلفات بها للحفاظ على نظافة الحديقة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد وتكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من توافر كافة الخدمات.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الصحة بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطري باتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة شم النسيم وأعياد الربيع مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للإستهلاك وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور .