شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تنفذ 3 كبارى بمدينة شربين فى الدقهلية لتحقيق السيولة المرورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل، من خلال هيئة الطرق والكبارى، مشروع كباري شربين، بالدقهلية، ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف الى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين، حيث يجري إنشاء 3 كباري علوية هي كوبري أعلى مزلقان سواقى العرب (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – خط سكة حديد طنطا /دمياط ) والذي بلغت نسبة تنفيذه 98% و كوبري المرورو الجاري إنشاؤه (كوبرى اعلى تقاطع المنصورة / دمياط الغربى – شارع الجيش ) وكوبري نزلة الدبوسي الجاري انشاؤه والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.

كما يتم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من شربين حتى دمياط (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة) والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، وتم استخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR في رفع كفاءة الطريق.

ونشرت وزارة النقل، صور كوبري أعلي مزلقان سواقي العرب ضمن مشروع كباري شربين بمحافظة الدقهلية، اوضحت نسب التنفيذ التى وصلت اليه الكبارى.

وكان أجرى المهندس كامل الوزير – وزير النقل جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط ، والتي تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق لرفع مستوى الخدمة على الشبكة، وتوفير أعلى درجات الراحة والآمان للمواطنين مستخدمي شبكة الطرق.