شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تستقبل المواطنين للاحتفال بعيد شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة المواطنين اليوم منذ التاسعة صباحا للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك حتى الساعة 2.30 عصرًا، بأسعار تذاكر 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل علي المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة، وهي في نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة، إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة علي حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلي تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزة أكبر معرض لحيوانات وطيور القارة الأفريقية.

ويقام حول الحديقة سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم " 1" ، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع في شارع الجيزة ومنقوش علي جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس. ‎