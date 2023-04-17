شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المخابز لصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات خلال احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح المخابز لاستمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية اليوم الإثنين، خلال احتفالات شم النسيم، بالتوازي مع استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين.

على جانب آخر، تتابع غرفة عمليات جهاز حماية المستهلك اليوم الإثنين، اللجنة المشكلة لمراقبة الأسواق وربط غرفة العمليات المركزية بفروع الجهاز في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق خلال الاحتفالات بشم النسيم.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.