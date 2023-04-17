شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب أولى وتانية ثانوى بتحديث التابلت استعدادا لامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس الثانوى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بضرورة القيام بالتحديثات الكاملة لبرامج أجهزة التابلت وإصلاح أي أعطال به إن وجدت استعداداً لامتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها فى مايو المقبل، موضحة أن الامتحانات الإلكترونية تعقد بواقع 85% من أسئلة الامتحان على التابلت و15% ورقية يجيب الطالب فى كراسة وورقة امتحان تسلم له.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإعداد أسئلة الامتحان فى كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى، وتكون الأسئلة فيما درسه الطلاب فعليا، إضافة إلى أن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي ومدير عموم تنمية المواد الدراسية، مشددة على أن الأسئلة تراعى الفروق الفردية بين مستويات الطلاب ومتدرجة من السهل إلى الأصعب.

وأكدت الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه مشددا على المختصين بوضع و ادخال الامتحانات وهم أعضاء التطوير التكنولوجي والتوجيه، على المنصة، للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتجهيز و مراجعة وإتاحة الامتحانات الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية للامتحانات قبل بداية الامتحانات بأسبوعين، والرجوع للدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات، والتنبيه على المدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها والرجوع إلى الدعم الفنى لسرعة تلافى أية ملاحظات.