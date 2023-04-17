شكرا لقرائتكم خبر عن عيون براقة وخياشيم حمراء.. أستاذ تغذية يكشف مواصفات الأسماك المملحة السليمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه يتصادف حلول يوم شم النسيم هذا العام مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وكعادة المصريين كل عام تناول العديد من الأغذية الخاصة بهذا اليوم مثل البيض والأسماك المملحة، والفسيخ والسردين والملوحة والأسماك المدخنة مثل الرنجة، وبعض الخضروات مثل الخس والبصل والمالنة والحمص الأخضر، وهى أطعمة مصرية ارتبط تناولها للاحتفال بهذا اليوم.

وأوضح الدكتور حسن حسونة فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن البيض يغتبر من الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من البروتين تصل الى 12 %كما يحتوى على الدهون والفيتامينات خاصة فيتامين " أ و د" والأملاح المعدنية واهمها الحديد والفسفور والكالسيوم، كما يحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي لابد من توافرها في الغذاء لأن الجسم لا يستطيع تخليقها.

وأشار إلى أن الفسيخ يصنع عادة من سمك البورى وبالرغم أن الكثيرون من غير المصريين يعتبرون الفسيخ سمك متعفن، وليس له مواصفات قياسية فإن تناول الفسيخ فى شم النسيم يعتبر من العادات الغذائية المتوارثة عبر الاجيال عند كثير من المصريين، موضحا أن ترجع الأضرار الناتجة عن تناول الفسيخ إلى العديد من العوامل منها استخدام عبوات من الصفيح أو أوانى بلاستيكية غير مناسبة لحفظ الفسيخ لأنه يجب استخدام براميل خشبية مناسبة لا تسمح بنمو ميكروبات التسمم الغذائي، وعدم جودة الأسماك المستخدمة فى تصنيع الفسيخ حيث يجب أن تكون أسماك طازجة، والكميات الكبيرة من الأملاح التي تستخدم فى تمليح الأسماك والتى قد تكون غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات، مما يؤدى إلى حدوث التسمم الغذائي وارتفاع ضغط الدم وحدوث أضرار لمرضى القلب والكلى والأمراض المزمنة.

وذكر أن السردين يحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة والتى تعرف بالأوميجا - 3 والذى يعتبر مصدر لها وهى مفيدة فى الوقاية من أمراض القلب وتحمى من الالتهابات وتساعد فى خفض الكوليسترول والجليسريدات الثلاثية، ويعتبر السردين واحد من أفضل مصادر الكالسيوم وفيتامين د، وبالتالى يقوى العظام، ويؤدى السردين فى حالة تلوثه وعدم مطابقته للمواصفات إلى ارتفاع ضغط الدم وفى حالات أخرى يؤدى إلى التسمم الغذائى .

وقال أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إن الرنجة تعتبر البديل الصحي والآمن للأسماك المملحة، حيث أن طريقة التصنيع والحفظ بالتدخين وطريقة إعدادها للأكل باستخدام التسخين، تقضي على الميكروبات والطفيليات والبكتريا، ويجب أن يكون لون الرنجة ذهبى فاتح وغير ملونة وقوامها متماسك وخالية من التهتك والإصابة بالطفيليات، ويفضل شراء الرنجة مغلفة ومدون على الغالف تاريخ الإنتاج والصلاحية.

وذكر أستاذ التغذية أنه لتلافى الأضرار الناتجة من تناول الأسماك المملحة يجب الشراء من أماكن موثوق بها تخضع للرقابة الصحية وأن تكون الأسماك طازجة ومتماسكة وغير منتفخة وتكون القشور عادية وغير غامقة والعيون براقة والخياشيم حمراء اللون ورائحتها عادية ومحفوظة فى ملح مطابق للمواصفات القياسية فى براميل خشبية خاصة وذلك لتالفى حدوث التسمم الغذائى وارتفاع ضغط الدم.