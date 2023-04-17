شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة ويفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نادشت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم الانخداع بالارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا (الإثنين والثلاثاء)، حيث متوقع أن يعقبه انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة اليوم وغدا حاجز 30 درجة مئوية ويعقبها بعد ذلك انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة العظمى إلى 27 درجة مئوية اعتبارا من يوم الخميس ودرجة الحرارة الصغرى لا تتعدى 15 درجة مئوية أى فرق 12 درجة مئوية عن درجة الحرارة العظمى والصغرى.

وتابعت هيئة الأرصاد: يفضل عدم ارتداء الملابس الصيفية وخاصة للأطفال خلال فترات الليل منعا للإصابة بنزلات البرد ومن الممكن تخفيف الملابس وارتداء ملابس خريفية أو اصطحاب جاكت خفيف أثناء الخروج ليلا .

يشهد اليوم الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء و جنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، مما يشهد غدا أتربة عالقة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة .

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".