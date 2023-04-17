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محور كمال عامر يختصر المسافة من العمرانية إلى جامعة الدول فى 3 دقائق.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أظهر فيديو نشرته محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب" تجربة عملية لسير سيارة على محور الفريق كمال عامر الجديد، ابتداء من العمرانية وحتى جامعة الدول العربية فى رحلة استغرقت 3 دقائق فقط، وذلك بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم.

 

وأشارت المحافظة إلى أن محور كمال عامر الجديد يعد أهم المحاور المرورية العرضية الجديدة وأول شريان مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، منوهة إلى أن المحور الجديد يربط العديد من الكتل السكنية وأهمها المنيب، والهرم، وفيصل، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج.

 

وأكدت أن المحور يسهم فى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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