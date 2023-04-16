شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وخدمة وتنمية البيئة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مطرانية السيدة العذراء مارمرقس بأكتوبر، ومطرانية أوسيم؛ لتقديم التهنئة إلى الأخوة الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وعبرت هند عبد الحليم عن أصدق التهانى بهذه المناسبة المجيدة، مشيرة إلى أن تلك الفترة تشهد مناسبات دينية عظيمة، تتزامن مع بعضها وتعكس جميعها تكاتفا وتلاحما أبناء مصر الذى تربطه روابط وأواصر أخوة متينة منذ قدم العصور.

وأضافت نائب المحافظ أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم على وطننا الغالى دوام الرفعة والرخاء والامن والأمان.

ومن جانبه، أعرب الأنبا دوماديوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، لافتا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله على مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن.

رافق نائب المحافظ خلال الزيارة أيمن عتريس رئيس جاهز التفتيش والمتابعة بالمحافظة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.