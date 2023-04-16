شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار وشبورة وأتربة بالجو والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً صباح اليوم الأحد، مع على الصادق وزير خارجية السودان، حيث تناول الاتصال التطورات الجارية على الساحة السودانية، وجهود إنهاء الأزمة.

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين إلى ضرورة الوقف الفوري لكافة الاشتباكات بالسودان، والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة، مؤكدا استعداد الجامعة لبذل كافة المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، كما دعا المجلس السفراء العرب في الخرطوم للتحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع وزارة الخارجية المصرية للإطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، وذلك في إطار الأحداث الراهنة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق حاليا . التعليم العالى: تنسيق دائم مع الخارجية لمتابعة الطلاب المصريين بجامعات السودان

مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يدعو لوقف الاشتباكات بالسودانغدا طقس حار على أغلب الأنحاء وشبورة وأتربة بالجو والعظمى بالقاهرة 33 درجة