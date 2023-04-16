شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى وسيلفا كير يوجهان نداء لوقف إطلاق النار الفورى بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى وسيلفا كير يوجهان نداء للوقف الفورى لإطلاق النار فى السودان.. .. رئيس الوزراء يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار تسهيلات فى منظومة تأسيس الشركات.. امتحانات الثانوية العامة 2023 دون أى وسيلة إلكترونية.. الاختبارات تتم ورقيا فى المدارس بلجان مؤمنة وفق نظام الأوبن بوك

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