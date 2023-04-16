شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الديار المصرية ضيف إذاعة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية اليوم ضيفاً على افطار الشرق الأوسط بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، ويتحدث فضيلة المفتى عن فضل ليلة القدر وآداب الدعاء والتقرب إلى الله وقوة مصر الناعمة والدور الرائد لدار الافتاء المصرية وموضوعات متعددة.

يذاع برنامج "ضيف الإفطار" من الرابعة عصرا وحتى موعد الإفطار عبر أثير موجات أذاعه "الشرق الأوسط".

برنامج "ضيف الإفطار" من اعداد وتقديم شيرين عبد الخالق والاخراج تامر حسنى غنيم