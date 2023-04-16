شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطلحى: الصمت عن الكلام عبادة تنجى من النار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حذر من آفات اللسان، ووجه إلى فضيلة الصمت، مستشهدا بحديث الحديث النبوي حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم "طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته، قيل لرسول الله ﷺ ما النجاة في الفتن؟ قال ﷺ املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك.

وأشار الطلحي، إلى أن الصمت عبادة تنجى العبد لكنها نادرة فى زماننا، وعلينا أن نعبد الله بهذه العبادة حتى لا تصل بنا ألسنتا إلى النار، حيث قال: ﷺ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوي بها سبعين خريفاً في النار، وقال ﷺ إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب.

واستكمل الطلحي، أن النبى حذرنا من سوء استخدام اللسان وأمرنا بعبادة الصمت حتى ننجو، حيث قال ﷺ يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم.

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