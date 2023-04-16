شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يشيد بخلو 5 أعمال درامية من مشاهد التدخين والتعاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك 2023 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع، في سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2023 ، بواقع 5 مسـلسـلات وهى "الكتيبة 101، الكبير أوى 7، حضرة العمدة، كشف مستعجل، جت سليمة ."

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2023 حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة، ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة مع التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .



جدير بالذكر، بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال السنوات الماضية، كانت 13% فى دراما رمضان 2017 بينما كانت مشاهد التعاطى تمثل نسبة 4%، وأنه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى ذلك إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي فى الأعمال الدرامية بشكل كبير على مدار السنوات الماضية .