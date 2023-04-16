مسلسل نور ورسالة النور يسلط الضوء على العفو عند المقدرة

القاهرة - سامية سيد - ناقشت حلقة أمس من مسلسل نور ورسالة النور، موضوعا عن العفو عند المقدرة، وهو خلق يأمرنا به الإسلام و يتعلمه نور وأصدقاءه من الشيخ الأزهري وقصة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتضح أثر ذلك عندما اعترف وائل بفعلته ومحاولة إفشال تجربة سيف ليفوز هو بالمركز الأول، ترك الأستاذ عارف لسيف اختيار العقوبة المناسبة أو العفو، ونعرف في الحلقة ماذا قرر سيف متحليًا بخلق الإسلام فى حلقة "العفو عند المقدرة".

ولاقت حلقات المسلسل إعجاب المشاهدين الذين حرصوا على الإشادة به على مواقع التواصل الاجتماعى، وتبادل العديد من أولياء الأمور دعوات وتوصيات بالحرص على متابعة الأطفال له؛ لما فيه من رسائل تربوية مهمة فى وقت يحتاج الأطفال فيه لمثل هذا المحتوى الآمن المتسق مع الهوية الوطنية والقيم النبيلة، كما حرص بعض الأطفال على تسجيل إعجابهم فى مقاطع مرئية تحدثوا فيها عن المسلسل وموضوعات الحلقات بشكل عفوى.

مسلسل "نور ورسالة النور" هو الخامس لمسلسلات نور الكارتونية بتقنية ثلاثية الأبعاد بشكل مشوق فى 30 حلقة، من تأليف د. نهى عباس - رئيس تحرير المجلة، وسيناريو الكاتب عبد المنعم حسين وعمرو الطاروطي، وتصميم شخصيات للفنان فواز محمد، ومراجعة دينية للأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد - رئيس جامعة الأزهر الأسبق، المستشار العلمى للمنظمة، كما يضم المسلسل مجموعة من كبار الفنانين أبرزهم: فتحي عبد الوهاب، وسامي مغاورى، ويقدم تتر المسلسل الفنان طارق طرقان، من كلماته وألحانه وغنائه، والموسيقى التصويرية للمسلسل للفنان إبراهيم الطرابيشى.