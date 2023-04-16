شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «القومى للطفولة» وقطاع الرعاية الصحية لتوفير حياة كريمة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر
وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومن جانب المجلس الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون في قيام قطاع الرعاية الصحية والتمريض، باستقبال الحالات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة، والتي يرد بشأنها بلاغات إلى خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة أو الأجهزة التعويضية بحسب الاحتياج.
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه بموجب البروتوكول يتم التعاون في مجال تقديم الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة التعويضية للأطفال ذوي الهمم، في إطار الاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة، واتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة 2030.