شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل التهانى بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، المهئنين بعيد القيامة المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وجاء ذلك بحضور نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل البطريركي، وبعض الآباء الكهنة، وأبناء كنائس الإيبارشية البطريركية، وممثلي الأنشطة الرسولية.

واستقبل غبطته أيضًا عدد من الراهبانيات المختلفة، والعديد من قيادات الدولة.