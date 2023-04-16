شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس بإعلام القاهرة: المتحدة استعادت رسالة الفن فى تناول مشاكل اجتماعية بالدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منة حسين مدرس بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت فى تقديم الدراما الرمضانية من مسلسلات الـ15 حلقة، وفى مقدمتها مسلسل تحت الوصاية الذى حقق قدرا كبيرا من النجاح، وفتح الباب أمام المطالبة بإعداد وتجهيز أجزاء أخرى بعد شهر رمضان، وهو ما يفتح الباب أمام الأعمال الرمضانية لتكون على مدار العام وليس فقط خلال موسم شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة منة حسين فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استطاعت أن تقدم إنتاجا دراميا يجذب الجمهور، "مسلسل جت سليمة والصفارة"، إذ تمكنت الشركة من التعرف على تفضيلات واختيارات الجمهور وأن الجمهور لديه الرغبة فى إنتاج أجزاء معينة على مدار العام، لأن المتحدة قدمت أفكارا متنوعة تلبى أذواق الجمهور.

وتابعت مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة نجحت فى فكرة مسلسلات الدراما الـ 15 حلقة، التي تتماشى مع الوضع الراهن وتبعد عن التطويل والحشور والمد غير المبرر، كما أنه تعكس أهمية ودور الفن فى مناقشة قضايا اجتماعية بما يؤكد أن الشركة تعمل على رسالة الفن وعلى سبيل المثال مسلسل تحت الوصاية أثبت أهمية مراجعة بعض القوانين التي انتجت مشاكل من تطبيقها.