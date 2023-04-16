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أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجه القبلى

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، وذلك حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد .

 

 

- الواسطى: سعر التذكرة 20 جنيها.

 

- الفيوم: سعر التذكرة 25 جنيها.

 

- بني سويف: سعر التذكرة 25 جنيها.

 

- مغاغة: سعر التذكرة 30 جنيها.

 

- بني مزار: سعر التذكرة 30 جنيها.

 

- المنيا: سعر التذكرة 40 جنيها.

 

- ملوى: سعر التذكرة 45 جنيها.

 

- ديروط: سعر التذكرة 45 جنيها.

 

- القوصية: سعر التذكرة 50 جنيها.

 

- أسيوط: سعر التذكرة 50 جنيها.

 

- أبوتيج: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- صدفا: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- طما: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- طهطا: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- المراغة: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- سوهاج: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- المنشأة: سعر التذكرة 55 جنيها.

 

- جرجا: سعر التذكرة 60 جنيها.

 

- فرشوط: سعر التذكرة 60 جنيها.

 

- نجع حمادى: سعر التذكرة 65 جنيها.

 

- دشنا: سعر التذكرة 65 جنيها.

 

- قنا: سعر التذكرة 65 جنيها.

 

- قفط: سعر التذكرة 70 جنيها.

 

- قوص: سعر التذكرة 70 جنيها.

 

- الأقصر: سعر التذكرة 70 جنيها.

 

- اسنا: سعر التذكرة 75 جنيها.

 

- ادفو: سعر التذكرة 80 جنيها.

 

- كلابشة: سعر التذكرة 85 جنيها.

 

- كوم امبو: سعر التذكرة 85 جنيها.

 

- دراو: سعر التذكرة 85 جنيها.

 

- أسوان: سعر التذكرة 85 جنيها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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