شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، وذلك حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد . - الواسطى: سعر التذكرة 20 جنيها. - الفيوم: سعر التذكرة 25 جنيها. - بني سويف: سعر التذكرة 25 جنيها. - مغاغة: سعر التذكرة 30 جنيها. - بني مزار: سعر التذكرة 30 جنيها. - المنيا: سعر التذكرة 40 جنيها. - ملوى: سعر التذكرة 45 جنيها. - ديروط: سعر التذكرة 45 جنيها. - القوصية: سعر التذكرة 50 جنيها. - أسيوط: سعر التذكرة 50 جنيها. - أبوتيج: سعر التذكرة 55 جنيها. - صدفا: سعر التذكرة 55 جنيها. - طما: سعر التذكرة 55 جنيها. - طهطا: سعر التذكرة 55 جنيها. - المراغة: سعر التذكرة 55 جنيها. - سوهاج: سعر التذكرة 55 جنيها. - المنشأة: سعر التذكرة 55 جنيها. - جرجا: سعر التذكرة 60 جنيها. - فرشوط: سعر التذكرة 60 جنيها. - نجع حمادى: سعر التذكرة 65 جنيها. - دشنا: سعر التذكرة 65 جنيها. - قنا: سعر التذكرة 65 جنيها. - قفط: سعر التذكرة 70 جنيها. - قوص: سعر التذكرة 70 جنيها. - الأقصر: سعر التذكرة 70 جنيها. - اسنا: سعر التذكرة 75 جنيها. - ادفو: سعر التذكرة 80 جنيها. - كلابشة: سعر التذكرة 85 جنيها. - كوم امبو: سعر التذكرة 85 جنيها. - دراو: سعر التذكرة 85 جنيها. - أسوان: سعر التذكرة 85 جنيها.