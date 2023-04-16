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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة للوجة القبلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر السفر بقطارات "التهوية الديناميكية" من محطة القاهرة لبعض محطات الوجه القبلي، وذلك حسب ما أعلنته هيئة السكة الحديد .
- الواسطى: سعر التذكرة 20 جنيها.
- الفيوم: سعر التذكرة 25 جنيها.
- بني سويف: سعر التذكرة 25 جنيها.
- مغاغة: سعر التذكرة 30 جنيها.
- بني مزار: سعر التذكرة 30 جنيها.
- المنيا: سعر التذكرة 40 جنيها.
- ملوى: سعر التذكرة 45 جنيها.
- ديروط: سعر التذكرة 45 جنيها.
- القوصية: سعر التذكرة 50 جنيها.
- أسيوط: سعر التذكرة 50 جنيها.
- أبوتيج: سعر التذكرة 55 جنيها.
- صدفا: سعر التذكرة 55 جنيها.
- طما: سعر التذكرة 55 جنيها.
- طهطا: سعر التذكرة 55 جنيها.
- المراغة: سعر التذكرة 55 جنيها.
- سوهاج: سعر التذكرة 55 جنيها.
- المنشأة: سعر التذكرة 55 جنيها.
- جرجا: سعر التذكرة 60 جنيها.
- فرشوط: سعر التذكرة 60 جنيها.
- نجع حمادى: سعر التذكرة 65 جنيها.
- دشنا: سعر التذكرة 65 جنيها.
- قنا: سعر التذكرة 65 جنيها.
- قفط: سعر التذكرة 70 جنيها.
- قوص: سعر التذكرة 70 جنيها.
- الأقصر: سعر التذكرة 70 جنيها.
- اسنا: سعر التذكرة 75 جنيها.
- ادفو: سعر التذكرة 80 جنيها.
- كلابشة: سعر التذكرة 85 جنيها.
- كوم امبو: سعر التذكرة 85 جنيها.
- دراو: سعر التذكرة 85 جنيها.
- أسوان: سعر التذكرة 85 جنيها.