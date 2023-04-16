أخبار مصر.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات العيد الإضافية على خط الصعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من يوم 20 إلى 25 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.