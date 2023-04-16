أخبار مصر

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر والإخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله فى هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا