شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة لشعب مصر والإخوة الأقباط، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد.

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كل عام وشعب مصر والإخوة الأقباط بخير، بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، التي يضرب المصريون فيها المثل العظيم في الترابط والتضامن والوحدة الإنسانية، وأدعو الله فى هذه المناسبة أن يديم على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".