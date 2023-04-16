شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 89 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012