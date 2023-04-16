شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالبناء: قريبا توقيع بروتوكول مع التأمين الصحي لصالح العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة عددا من الملفات المتعلقة بالنقابة العامة، وللوقوف على آخر المستجدات، وخطة العمل خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصالح العاملين في قطاع التشييد والبناء.

وخلال الاجتماع، أعلن عبد المنعم الجمل، أن النقابة العامة، بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي، لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن دعم هذا القطاع فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

ووجه الجمل، جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة، واللجان المهنية على مستوى الجمهورية، بالسعي نحو ضم العمالة غير المنتظمة، للاستفادة من الخدمات المقدمة صحيا واجتماعيا، وتوفير غطاء داعم لهم.

وشهد اجتماع مجلس الإدارة، تناول ملف العلاوات الدورية للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، والتواصل مع مجالس إدارات الشركات في قطاع التشييد والبناء، بضرورة صرف العلاوات والتي أقرها مجلس النواب، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبشأن العاملين في القطاع الخاص، أشار عبد المنعم الجمل، إلى أن هناك تواصل مع اتحاد الصناعات من أجل ما يتعلق بالعلاوات، وبما تتماشى مع معدلات التضخم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كافة العاملين.

وتم التوافق خلال الاجتماع على تولي محمد مصطفى، منصب أمين صندوق النقابة العامة، خلفا للراحل عاطف أبا زيد، كما تم اختيار مصطفى عبد الفتاح شعبان، أمين صندوق مساعد.

وشهد الاجتماع، الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة، ترحما على الراحل عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والذي وافته المنية قبل أيام.