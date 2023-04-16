شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تحتفل بانتهاء البرنامج التدريبى لـ20 متدربا من تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فعاليات احتفالية انتهاء البرنامج التدريبى لعدد (20) متدربا من هيئة كهرباء الريف بدولة تنزانيا تحت عنوان "تخطيط وتصميم شبكات التوزيع وإدارة العقود والمشروعات".

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أن هذه الدفعة هى المجموعة الأولى ضمن البرامج التدريبية التى تم إعدادها فى إطار التعاون بين الطرفين لبناء القدرات والذى سيستمر خلال الأشهر القادمة لاستكمال تدريب باقى المجموعات.

وأعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعباً وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الأفريقية، كما حرصوا علي تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوي التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق وانبهارهم بالأماكن الأثارية في وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

جدير بالذكر، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نحح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8738 متدربا من أفريقيا ويستمر القطاع فى نقل الخبرات التى يمتلكها للأشقاء الأفارقة وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول فى إعداد خططتها الوطنية وخاصة فى مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.