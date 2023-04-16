شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف المصري ينعى نظيره الباكستانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص الحزن والأسى مفتي عبد الشكور وزير الشئون الدينية والوفاق الديني بجمهورية باكستان.

وتوجه وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولحكومة وشعب جمهورية باكستان، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم، تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من الجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا على حسن التعاون بين وزارة الأوقاف والجمعية الإسلامية بلاباز ببوليفيا.

كما أشادت الجمعية الإسلامية بدولة بوليفيا بأداء موفدي الأوقاف من القراء الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك 1444هــ بدولة بوليفيا.