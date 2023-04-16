شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بإلغاء شارع تخطيطى يمر بقطعة أرض ملك مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 89 الصادر بتاريخ 16 أبريل سنة 2023، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإلغاء شارع تخطيطي بعرض 15م والمار بقطعة أرض أحد المواطنين بحي الطالبية.

ونص القرار رقم 365 لسنة 2023، على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - الإدارات الهندسية - بشأن طلب استصدار قرار بإلغاء الشارع التخطيطي بعرض 15م النار بقطة أرض المواطن/ حازم أمين أحمد؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة بتاريخ 27/10/2022 على إلغاء الشارع التخطيطي سالف الذكر؛ وعلى كلك المشروع المعتمد منا بتاريخ 4/1/2023؛ قرر:

مادة (1): إلغاء الشارع التخطيطي بعرض 15م الذي يمر بالقطع الكدسترية أرقام (10/11/12/13/14/15) كدسترية بحوض البوهات الغربي نمرة 7 قسم أول في المسافة من الشارع التخطيطي بعرض 15م من الناحية البحرية إلى التقائه مع الشارع التخطيطي بعرض 30م من الناحية القبلية - حي الطالبية - والمؤشر عليه كما هو موضح بالرسم.

مادة (2): ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.