شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت الوصاية".. اعرف جهود القومى للمرأة بملف الولاية على المال × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مسلسل "تحت الوصاية" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واحدا من أهم المسلسلات الاجتماعية فى دراما رمضان 2023، حيث يسلط المسلسل الضوء على مسألة الوصاية كأحد أهم قضايا المرأة.

وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التى تقع ضمن اهتمامات المجلس القومى للمرأة ، وفيما ينشر ”الخليج 365” جهود المجلس فى هذا الملف فى نقاط مبسطة كما يلى:

1- فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بحث المشكلات التى تكون عائقا أمام السيدات عند حصولهن على قرار الوصاية على أبنائهن بعد وفاة الزوج وأيضاً القدره على الحصول على مستحقاتهم المالية للإنفاق عليهم دون عناء مادى ومعنوى.

2- عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر.

3- اللقاءات التشاورية جاءت مع كل من: (النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزى – وزارة العدل ممثلة فى قطاع الخبراء – هيئة أبنية المحاكم).

4- تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة.

5- نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كافة معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية.

6- تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصاية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية.

7- قيام البنك المركزي على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك .

8- التأكيد من قبل وزارة العدل على العمل على خلق حيز مكانى مناسب داخل أروقة المحاكم تستطيع السيدات من خلالها الحصول على خدماتها بشكل لقاء .

9- قيام مصلحة الأحوال المدنية بفتح شاشات استعلامات مشتركة مع النيابة العامة، لتوفير الوقت والجهد على الوصاية فى القيام بعدة إجراءات فيما بينهم ورفع العبء المادى عنها فى ذلك.

ويواصل فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في المجلس القومي للمرأة دوره نحو حل إشكاليات حصول الأم على قرار الوصايا على اولادها، حيث يأتي ذلك من خلال دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة الذي يستقبل كافة شكاوى المتعلقة بالولاية على المال من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة 15115 أو من خلال المقابلة الشخصية أو عبر الواتس اب علي الرقم 01007525600 ومن خلال الرسائل علي صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.