شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و جنوب البلاد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ، دافئ على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

ويتوقع أن يشهد الطقس اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة .