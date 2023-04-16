شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات "الترم الثانى" للصفين الأول والثانى الإعدادى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، جداول امتحانات المواد الأساسية والمواد خارج المجموع، والمستوى الرفيع والتربية الرياضية للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة.

جدول امتحانات نهاية العام "الترم الثاني" للصف الأول الإعدادي:

أولا: جدول امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية.

-السبت 29/4/2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

-الإثنين 1/5/2023: امتحان المستوى الرفيع.

-الثلاثاء 2/5/2023: امتحان مادتي التربية الفنية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

ثانيا: جدول امتحانات المواد الأساسية

-السبت 6/5/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الإثنين 8/5/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

-الأربعاء 10/5/2023: امتحان مادة العلوم.

-السبت 13/5/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

-الإثنين 15/5/2023: امتحان مادة الهندسة.

-الأربعاء 17/5/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات نهاية العام "الترم الثاني" للصف الثاني الإعدادي:

أولا: جدول امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية

-السبت 29/4/2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية.

-الأحد 30/4/2023: امتحان المستوى الرفيع.

-الأربعاء 3/5/2023: امتحان مادتي التربية الفنية، والتربية الرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية).

ثانيا: جدول امتحانات المواد الأساسية

-الأحد 7/5/2023: امتحان مادة العلوم.

-الثلاثاء 9/5/2023: امتحان مادة الجبر والإحصاء.

-الخميس 11/5/2023: امتحان مادة الهندسة.

-الأحد 14/5/2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-الثلاثاء 16/5/2023: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الخميس 18/5/2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية.