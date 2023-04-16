شكرا لقرائتكم خبر عن %86 من القراء يؤيدون فرض غرامات على السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد فرض غرامات على السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات بالطرق العامة؟"، أيد غالبية القراء مطالب فرض غرامات على السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات بالطرق العامة. وأيد 86% مطالب فرض غرامات على السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات بالطرق العامة، بينما رفض 14% مطالب فرض غرامات على السيارات المخالفة بإلقاء المخلفات بالطرق العامة.

نتيجة الاستطلاع