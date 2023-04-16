شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تضع حلولا لمشاكل الصرف الزراعى فى سيوة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف أعمال التطوير الحالية، تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ 30 عاماً، لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق"، نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعى، والتى أدت لارتفاع منسوب المياه الجو بالأراضى الزراعية بالواحة وهو الأمر الذى أثر سلباً على هذه الأراضى ، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من جسور للبرك وآبار وعيون طبيعية.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل:

1-أعمال التطوير تحظى بإهتمام القيادة السياسية ، وتهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ 30 عاماً

2- تكامل مجهودات مؤسسات الدولة المعنية وأهالي الواحة أثمرت عن إستعادة التوازن البيئي بالواحة.

3- بدء إسترداد الواحة لعافيتها ، وإسترداد مساحات كبيرة من المزارع التى تدهورت خلال السنوات الماضية

4- حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة والخلط مع مياه الآبار السطحية ، وإيقاف السحب الجائر للمياه الجوفية

5- تعلية وتدعيم عدد من الجسور ببركة سيوه ، والعمل على حفر قناة لنقل مياه الصرف الزراعي لمنخفض عين الجنبي