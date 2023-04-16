شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تمد معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار مد معارض "أهلا رمضان " بجميع المنتجات الغذائية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية ،كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة من 25 الى 30% .

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز .

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه ‏الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بنشر معارض "أهلا رمضان" بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة وجمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض "أهلا رمضان"، وأن ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل لـ30%، كما تستمر الوزارة في صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر أبريل الجاري، كما تحرص الوزارة على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة المنتجات الغذائية طوال الوقت وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.