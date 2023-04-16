شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروع تعاون جديد بين مركز القاهرة الدولي واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام حفل توقيع مشروع تعاون جديد بين المركز والحكومة اليابانية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "مواجهة التهديدات الناشئة للتنمية والسلام والأمن في إفريقيا" لمدة عام بداية من شهر أبريل هذا العام.

قام بالتوقيع على وثيقة المشروع كل من السفير ياسر عابد، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، اليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بحضور السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر.





يأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين مركز القاهرة الدولي واليابان وذلك دعماً لجهود المركز من أجل بناء قدرات الدول الإفريقية في مجال السلم والأمن وتعزيز قدرة المجتمعات الأفريقية على الصمود، في مواجهة سلسلة التهديدات المتلاحقة التي تواجهها القارة الإفريقية.

أعرب السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة ، عن تقديره لدعم اليابان لأنشطة المركز، وأشاد بالتعاون الممتد بين الجانبين منذ عام ٢٠٠٨ وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وحرصهما على دعم جهود السلم والاستقرار في القارة الإفريقية، كما أكد على أن المشروع من شأنه أن يدشن لمرحلة جديدة من تضافر الجهود ستتيح تنفيذ أنشطة متنوعةً للمركز من أجل التصدي للمخاطر الجديدة والمتشابكة في إفريقيا، والتي تتطلب مقاربات شاملة تعمل على تفعيل العلاقة المترابطة بين السلم والأمن والبعدين الإنساني والتنموي.

شدد السفير ياسر عابد على حرص وزارة الخارجية المصرية على دعم التعاون بين مركز القاهرة وشركاء التنمية، وأشار إلى أن تدشين هذا المشروع يعكس الدور المتنامي لمركز القاهرة من ناحية وقوة ومحورية دور الشراكات في دعم عمله من ناحية أخرى.

بدوره، ثمن السفير الياباني جهود مركز القاهرة في التدريب وبناء القدرات في القارة الإفريقية كامتداد لدور مصر الرائد في تعزيز السلام والاستقرار دولياً وإقليمياً، كما أكد على حرص بلاده على دعم جهود الأمن والتنمية في القارة وذلك في إطار تنفيذ المبادرات التى أطلقتها اليابان تجاه إفريقيا فى إطار مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقي (التيكاد).

من جانبه، أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة بين مركز القاهرة والبرنامج، مؤكداً على أن مشروع التعاون سيسهم في تمكين الدول الإفريقية من مواجهة المخاطر والتهديدات التي تحول دون تحقيق السلام والتنمية المستدامين.

تجدر الإشارة إلى أن مركز القاهرة الدولي تأسس عام 1994 من قبل وزارة الخارجية المصرية ليكون مركزاً متخصصاً في التدريب وبناء قدرات الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية في مجالات السلم والأمن.