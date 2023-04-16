شكرا لقرائتكم خبر عن زحام شارع العريش بالجيزة لشراء ملابس العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد شارع العريش بالجيزة إقبالا كبيرا وزحاما على المحال لشراء ملابس عيد الفطر المبارك، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر منطقة شارع العريش من أكثر الأسواق شعبية في الجيزة.

ورصد ”الخليج 365” الزحام على محال الملابس بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر، وتشهد عدة مناطق تجارية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات العيد "ملابس – كحك العيد" وخاصة الأسواق الشعبية مثل العتبة والوكالة وأسواق مناطق فيصل وبولاق وشارع العشرين وإمبابة بالجيزة وشارع عباس العقاد بمدينة نصر وغيرها من المناطق بالقاهرة.

وفى السياق رفعت محافظة الجيزة، ومحافظة القاهرة درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والأحياء، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك مع وضع خطة توزيع لأتوبيسات النقل العام لتغطية جميع المناطق الترفيهية التي يقصدها المواطنون في العيد، وكذلك رفع كفاءة الحدائق لاستقبال الزوار.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات، وطالب محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع.