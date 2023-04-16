شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه بتكثيف شن حملات لضبط سارقى التيار خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت جميع شركات التوزيع التابعة لها بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خلال أيام عيد الفطر المبارك، للحفاظ على تأمين جودة التغذية الكهربائية وعدم تعرض الشبكة القومية للكهرباء من التعرض لأى مشاكل فنية ناتجة عن سرقات التيار.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن الشركة القابضة للكهرباء أعدت خطة للاستعداد لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، موضحا أن القضاء على سرقات التيار على رأس أولويات الشركة القابضة خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الضبطية القضائية بالشركة القابضة أعدت خطة لضبط المخالفين و توجيه حماﻻت مكثفة لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي بشكل عام و المنشآت التجارية بشكل خاص و تستهدف القرى و المناطق العشوائية، كاشقا أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء و استرداد حق الدولة.

وأوضح المصدر، أن حماﻻت الضبطية القضائية تستهدف المنشآت التجارية والمصانع بالقرى والمناطق العشوائية، كاشفاً أن تبين وجود العديد من المخالفات و قيام بعض المحلات التجارية بوقف عداد الكهرباء و اﻻعتماد على وصلات غير قانونية وعمل"ممارسة" بناء على متوسط اﻻستهلاك للتهر من سداد القيمة الفعلية للاستهلاك.