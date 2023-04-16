شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 16/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:57 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 30: 3

موعد صلاة المغرب 6:23 م

موعد صلاة العشاء 7:43

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:59 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:50 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:52

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:49

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 3:15 م

وقت صلاة المغرب 6:09 م

وقت صلاة العشاء 7:26 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 18: 3

موعد صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:28