أخبار مصر

الصلوات التشفعية.. الكنيسة الأسقفية تصلى من أجل مصر والعالم

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القاهرة - سامية سيد -  

 وتشفعت الكنيسة لأجل  العالم المضطرب والعناية لكل دولة تمر بأزمات حيث ذكرت الكنيسة دولة السودان أن يعطى الله الشعب حماية ضد كل شر بإرسال رجاء وسلام القيامة لقلوبهم، وذكرت الكنيسة فى صلاتها الخرب الأوكرانية وأن يزيل الله كل الخوف والألم. 

 

وتقدمت الكنيسة بالصلاة لأجل رئيس الأساقفة وقيادته للكنيسة ومن أجل كل خدامها وقساوستها وشعبها ومن أجل الكنائس فى كل العالم.

 

الصلوات التشفعية (1)
الصلوات التشفعية 

الصلوات التشفعية (2)
الصلوات التشفعية 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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